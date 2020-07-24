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Gündem Tarsusta, dere köpürdü İlginç görüntüler vatandaşı şaşırttı
MERSİN

Mersin haberleri: Tarsus'ta dere köpürdü

Tarsus'ta, dere köpürdü: İlginç görüntüler vatandaşı şaşırttı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kusun Deresi'nin üzerinde köpükler oluştu, balık ölümleri yaşandı. Derenin üzerindeki köpükler, ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Ekipler, incelenmek üzere sudan numune aldı.

Haber Merkezi DHA
Derenin üzerindeki köpükler, ilginç görüntüler oluşturdu.
Derenin üzerindeki köpükler, ilginç görüntüler oluşturdu.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ferahim Şalvuz ve Heleke mahallelerinden geçen Kusun Deresi'nin yüzeyinde köpükler oluştuğunu gören çevre sakinleri, durumu yetkililere haber verdi.

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Derenin üzerindeki köpükler, ilginç görüntüler oluşturdu.

Balık ölümlerinin de yaşandığı görülen dereye gelen Tarsus Belediyesi Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri, sudan numune aldı. Derenin üzerindeki köpükler, ilginç görüntüler oluşturdu.

Savcılık, soruşturma başlatılırken, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

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