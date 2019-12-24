Gündem Mersinde kaçak ağaç kesimine 1 gözaltı 1511 ağacın diplerinden kesilerek, yerinde bırakıldığı belirlendi
MERSİN

Mersin haberleri: Mersin'de kaçak ağaç kesimine 1 gözaltı

Mersin'de kaçak ağaç kesimine 1 gözaltı: 1511 ağacın diplerinden kesilerek, yerinde bırakıldığı belirlendi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Mersin'de 1511 ağacın kaçak kesilmesi sonucu başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
1511 ağacın diplerinden kesilerek, yerinde bırakıldığı belirlendi.
1511 ağacın diplerinden kesilerek, yerinde bırakıldığı belirlendi.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de geçen Pazar gecesi, kaçak ağaç kesildiğine ilişkin gelen ihbar üzerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Mersin Orman İşletme Müdürlüğü yönetim alanı dâhilinde kalan Eski Mezitli Mahallesinde, Pazar gecesi yapıldığı belirlenen kaçak kesimde 74 bin metre kare ormanlık alandaki 1511 ağacın diplerinden kesilerek, yerinde bırakıldığı belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu belirlenen M.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, zarar gören alana fıstıkçamı, harnup ve kızılçam fidanları dikilmesi ve alanın dikenli tel ile çevrilmesi için hızla çalışmalara başlandı."
1 şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığı açıklandı.
İhbar üzerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçti.
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