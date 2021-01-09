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MERSİN

Mersin'de kaldırımda duran çocuğa çarpıp ağır yaralayan şahıs 'şekerim' var deyip serbest kaldı

Kaldırımda duran çocuğa çarpıp ağır yaraladı, 'şekerim' var deyip serbest kaldı

Mersin’de kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda duran iki çocuğa çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan çocuklardan biri hastanede yaşam mücadelesi verirken, şeker hastası olduğunu kaza anında da şekerinin düştüğünü ve bayıldığını iddia eden sürücü ise serbest kaldı. Gözyaşları içinde hastane önünde oğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen baba Esad Akiz, "Çocuğum yoğun bakımda yatarken, o şahıs nasıl eve bırakılıyor. Bu resmen cinayete teşebbüstür" dedi.

Haber Merkezi İHA
Otomobilin çocuklara çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Otomobilin çocuklara çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi’nde oturan Yunus Emre Akiz (15), arkadaşıyla 5 Ocak tarihinde bisikletleriyle gezmeye çıktı. Bir süre gezen arkadaşlar, daha sonra eve dönmek için 2. Çevre Yolu üzerinde kaldırımda karşıdan karşıya geçmek için bekledi.

Bu sırada M.U.S. yönetimindeki 33 AFP 207 plakalı otomobil, kaldırımda bekleyen 2 çocuğa hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yunus Emre Akiz ağır yaralanırken, arkadaşı kolundan ve bacağından yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan çocuklardan Yunus Emre Akiz yoğun bakıma alınırken, arkadaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Araç sürücüsü polisler tarafından gözaltına alınırken, ifadesinde şeker hastası olduğunu, kaza anında da şekerinin düştüğünü ve bayıldığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı. Hastane önünde gözyaşları içinde dualar ederek çocuklarından iyi haber gelmesini bekleyen Akiz ailesi ise şoförün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Kazada ağır yaralanan Yunus Emre Akiz

"Benim oğlumun hiçbir suçu yok"

Oğlunun durumuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Yunus Emre Akiz’in babası Esat Akiz, çocuğun yoğun bakımda yattığını ve durumunun kritik olduğunu söyledi. Çocuğunun kalbinin arada durduğunu söyleyen Akiz, “Sonra yine çalıştırıyorlar. Benim oğlum kolay, kolay evden çıkmaz. Zaten özellikle bu pandemiden sonra hiç evden çıkmazdı. O gün annesinden izin alıp, arkadaşıyla birlikte çıkmışlar. Benim oğlumun hiçbir suçu yok. Benim oğlum kaldırımın üstünde duruyor. Bu kaza değil. Lütfen devlet büyüklerimizden ricam buna bir önlem almalarını istiyorum. Yeter, analar babalar ağlamasın. İnşallah Allah’ım benim çocuğumu bana bağışlar. Bana dua edin, ben başka bir şey istemiyorum. Arkadaşının çok şükür durumu iyi. Allah onu ailesine bağışladı inşallah bizimkini de bağışlayacak. Şu anda eli ve bacağı kırılmış, evde yatıyor” dedi.

Baba Esad Akiz,

"Bu resmen cinayete teşebbüs"

Sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren acılı baba Akiz, “Burada biraz vicdan bekliyoruz. Çocuğum yoğun bakımda yatarken, o şahıs nasıl eve bırakılıyor. Bu nasıl bir vicdan. Hangi kanunda, anayasada bu yazıyor. Hangi vicdan buna izin verir. Şahıs resmen çocukların üzerine sürmüş. Görüntülerde her şey ortada. Bunu ne rapor kaldırır ne vicdan, hiçbir şey bunu kaldırmaz. Bu resmen cinayete teşebbüstür. Kurban olduğum Allah bizlere sabır versin. Allah acısını bize göstermesin. Herkes bize dua etsin” diye konuştu.

"Madem şeker hastalığın var neden araba sürüyorsun"

Amca Serhat Akiz ise yeğeninin arkadaşıyla gezmeden gelirken bu kazanın yaşandığını belirterek, “Kaldırımda duran çocuklara şoför hiç düşünmeden çarpıyor, parçalıyor. Kaza tutanaklarında da şeker hastası olduğunu söylüyor. Ancak raporlara baktığımızda şekerinin kendisini bayıltacak kadar olmadığı ortadadır. Madem şeker hastalığının var neden araba sürüyorsun. Bu nasıl bir zihniyet, bu nasıl bir adalet. Şu anda tutuksuz yargılanıyor. Tek beklentimiz, bunu yapanın yanına kar kalmasın. Bu şahıs cezasız kalmasın. Bunu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Biz 4 gündür hastanedeyiz, karşı taraftan ne arayan ne gelen var. İkinci günün sonunda babası bir kere arayıp, ’geçmiş olsun’ dedi, yüzeysel bir şey gibi oldu. İnsan bir gelir. Kazadır olmuş, bizim elimizde değil. Bu kasten yapılan bir şey değil. Bunu bile yapmadılar” şeklinde konuştu.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan otomobilin çocuklara çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre kaldırımda duran 2 çocuğa, yolun orta şeridinde seyreden bir otomobil hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulurken, otomobilde petrolün direğine çarparak duruyor.

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Polisten kaçtı yakalanınca bağırdı: Halim yok, aşk acısı çekiyorum!
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