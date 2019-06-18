Gündem Mersinde pompalı tüfekle dehşet saçtı 3 ölü
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Mersin'de pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 ölü - Mersin haberleri

Mersin'de pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski karısı ve karısının tarlada birlikte çalıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme bulundu.
Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme bulundu.

Silifke'de, eski karısı ve karısının tarlada birlikte çalıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Alınan bilgiye göre, 3 ay önce eşi Muzaffer Taş'tan ayrılan Filiz Sarı (45), Gazi Mahallesi'ndeki bir eve taşındı.

Çilek tarlasında çalışan Sarı, birlikte çalıştığı Ramazan Ünlü ile işe giderken eski eşi tarafından yolu kesildi.

Muzaffer Taş, sözlü başlayıp, kavgaya dönüşen olayda yanındaki pompalı tüfekle önce eski eşine, sonra da Ramazan Ünlü'ye ateş etti.

Zanlı, daha sonra aynı silahla kendini de vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesetler, otopsi için Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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