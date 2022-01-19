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MERSİN

Mersin'de zincirleme kaza: 13 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü, tanker ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 13 kişinin yaralandığı kazada araçlardan kopan parçalar, seyir halindeki bir otomobile isabet edince otomobilde hasar oluştu.

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Haber Merkezi DHA
Mersinde zincirleme kaza: 13 yaralı
Kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatleri TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. N.Y. idaresindeki 34 VJ 3663 plakalı tanker, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda N.K.'nın kullandığı 34 FC 4326 çekici plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Daha sonra kaygan yolda duramayan İ.Ö. yönetimindeki 33 EJH 96 plakalı yolcu otobüsü de tankere çarptı. Kaza anında araçlardan yola savrulan parçalar ise İ.Ü.'nün kullandığı 34 EEG 850 plakalı otomobile çarparak zarar verdi.


Zincirleme kazada yaralanan 13 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım trafik ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
FOTOĞRAF 13
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda meydana geldi.
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 servis minibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
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Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılara, bölgeye gelen ambulansla ilk müdahale ayakta yapıldı.
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Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti. Kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda yoğun trafik oluştu.
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Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Görgü tanığı Semih Düzdağ, ”Yolun kaygan olması ve virajın keskin olmasından dolayı yaşanan zincirleme trafik kazası. Burada zaten hafif bir yağmurda bu kazalar oluyor. Yine aynı şekilde bir kaza oluşmuş bu konuda yetkililerin herhangi bir çalışması yok dedi.\"
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İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
Maltepe Başıbüyük mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.


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