Mesleği yaşatmak için yanına aldığı çırak dükkanı soyup kaçtı

Sivas’ta yıllarca yorgancılık yapan Sinan Toprak, mesleğini yaşatmak için sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak çırak aramaya başladı. Kendisini Naci ismiyle tanıtan şahıs, Toprak’la iletişime geçti ve daha sonra Sivas’a gelerek yorgancıda işe başladı.

İş yeri sahibi Sinan Toprak

DÜKKANDA YATMASINA İZİN VERDİ

İş yeri sahibi Sinan Toprak, kendisine güvendiği şahsın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak yatması için iş yerinin anahtarını bile bıraktı. Bugün sabah iş yerine gelen Toprak, iş yerini açık göremeyince şoka uğradı. Anahtarı bularak dükkana giren Toprak, kasada bulunan 600 lira paranın olmadığını fark etti. Sinan Toprak’ın geçtiğimiz günlerde de şahsa bin lira verdiği öğrenildi. Kendisini Naci olarak tanıtan şahıs bin 600 lira parayla birlikte kayıplara karıştı.

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Polis ekipleri hırsızlık yapan çırağı arıyor.

İş yeri sahibi Toprak durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şahsın yakalanması için arama çalışması başlattı.

“ARTIK İNSANLARA GÜVENİMİZ YOK"

Yorgancı Sinan Toprak, “Bir hafta önce işçi için ilan vermiştim eleman geldi. Arkadaş burada yatıp kalıyordu sabah geldiğimde dükkan kapalıydı. Çekmecede bir miktar para vardı alıp gitmiş. İnsanlara artık güvenimiz yok maalesef. İşlerimiz yoğun yazın düğün sezonu olduğundan dolayı bizde güvendik insanlara ama insanlara artık güvenilmiyor onu öğrendik. Çekmecede 600 TL nakit vardı, bin TL ise iş karşılığı para vermiştik 1600 TL gitti’’ dedi.