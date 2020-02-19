Meteoroloji açıkladı: Yeni yağış dalgası geliyor

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen güneydoğu kesimleri üzerinde etkili olan yağışlı sisteme ilave olarak yarın sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışlı havanın, cuma günü Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda, cumartesi günü Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağışlara sebep olduktan sonra Pazar günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.

Hava sıcaklıklarının, cuma günü batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük kentte önümüzdeki hafta başına kadar beklenen ayrıntılı hava durumunun şöyle olması bekleniyor:

Ankara: Yarın akşam saatlerinden sonra hafif yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Cuma günü genellikle yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, Cumartesi günü ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

5 günlük Ankara hava durumu için tıklayınız

İstanbul: Yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağmur şeklindeki yağışların, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar günü İstanbul’da yağış beklenmiyor.

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5 günlük İstanbul hava durumu için tıklayınız

İzmir: Yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, cuma günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu İzmir’de yağış beklenmiyor, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

5 günlük İzmir hava durumu için tıklayınız

Meteorolojinin cuma günü için hava durumu tahmin haritası.

Doğu bölgelerimizde (Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinin doğusu) mevcut yüksek kar örtüsü üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel çığ risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.