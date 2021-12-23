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İSTANBUL

Meteoroloji İstanbul ve bazı illere kar yağışı uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine, Karadeniz’in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi İHA
Meteoroloji İstanbul ve bazı illere kar yağışı uyarısı
İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz’in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 0
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
  • İzmir: Az bulutlu 10
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 12
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13
  • Samsun: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 4
  • Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 5
  • Erzurum: Çok bulutlu -7
  • Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 5

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İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu
FOTOĞRAF 13
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Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Avrupa yakasında Sarıyer, Anadolu yakasında ise Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ve Beykoz'da etkili oldu.<br>
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Gece saatlerinde etkisini arttırarak sürdüren yağış nedeniyle yüksek kesimlerde, çatılarda, araçlarda, yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda beyaz örtü oluştu.<br>
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Öte yandan herhangi bir olumsuzluğa karşı belediye ekiplerinin karla mücadele araçları hazır bekletiliyor.<br>
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İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu
İstanbul'da dün akşam ve gece saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu.

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