Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için saat verdi: Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak. Meteoroloji, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların şiddetini artırmasıyla meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meeoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da beklenen kar yağışı için tahminlerini değiştiren Meteoroloji, kar yağışı için saat verdi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceğini aktaran Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli kar beklendiğini açıkladı.

DHA Aydos'da başlayan kar yağışı.

İSTANBUL İÇİN SAATLİ UYARI

İstanbul'da bugün çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Sabah saat 06.00'da başlayacak yağışların saat 12.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Gün içerisinde hava sıcaklığı en düşük 4, en yüksek 7 derece olacak.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Beklenen kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başladı. Kartal Aydos tepesinde park halindeki araçların üzerleri beyaza büründü. Bir anda başlayan kar yağışı bir süre devam ettikten sonra etkisini kaybetti.

23 Ocak Perşembe günü de karla karışık yağmur hakim olacak.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.