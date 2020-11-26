Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Meteoroloji o bölgeleri uyardı Kar yağışı geliyor
ANKARA

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Kar yağışı geliyor

Meteoroloji yetkilileri, Doğu için hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre; Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Hakkari, Şırnak, Van, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize, Artvin ve Van’ın yüksekleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor. Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

  • Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Meteoroloji yarın için uyardı: Birçok kente sağanak ve kar etkili olacak
GÜNDEM
Meteoroloji yarın için uyardı: Birçok kente sağanak ve kar etkili olacak

Sıcaklık 5 derece azalacak

Sıcaklıkların İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ile 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Abone Ol Google News
Cezaevinden izinli çıkmıştı

Cezaevinden izinli çıkmıştı

​Elindeki sarı çakmağı külçe altın diye sattı.
YouTubeda her yayın yapanbüyük bir hatip değil

YouTube'da her yayın yapan
büyük bir hatip değil

​İslam ile müşerref olan Tzortzı, Müslümanların asıl görevini anlattı.
Cumhurbaşkanı konuşuyor

Cumhurbaşkanı konuşuyor

​Kadın ve Adalet Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

İzmir'de garip olay

İzmir'de garip olay

​Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı.

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

​2020 seçimleri hileli ama yine de kazanacağız.

50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı..
26 bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

26 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı verdi.
Gökyüzünün<br>yeni sahipleri

Gökyüzünün
yeni sahipleri

​Türk SİHA'larına dünya basınında övgü dolu sözler.
Ölüm nedeni<br>belli oldu

Ölüm nedeni
belli oldu

​Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.