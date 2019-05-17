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İSTANBUL

17 Mayıs son dakika hava durumu raporu - Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji saat verdi: Sıcak havalara yağış molası

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 24°C

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Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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