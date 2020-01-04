Gündem Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı 41 ile yağış uyarısı yapıldı
TRABZON

Giresun, Trabzon, Rize, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Ağrı hava durumu

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 41 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurtta Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
  • Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13
  • Antalya: Parçalı bulutlu 17
  • Samsun: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9
  • Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 10
  • Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı eksi 1
  • Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6
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