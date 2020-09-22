Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 18 ile yağış uyarısı

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

Parçalı ve az bulutlu 28 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

Parçalı ve az bulutlu 26 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Parçalı ve az bulutlu 29 Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 34

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 34 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28

Parçalı ve az bulutlu 28 Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 31

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 31 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26

Parçalı ve çok bulutlu 26 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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