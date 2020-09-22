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ORDU

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 18 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 18 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumunu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
  • Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 34
  • Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28
  • Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 31
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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