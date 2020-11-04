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Gündem Meteoroloji son tahminlerini açıkladı 62 ile yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 62 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara’nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Antalya, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, Mersin’in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteoroloji bazı illere yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji bazı illere yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Antalya, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2), Mersin’in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı yönlerden hafif ara sıra orta, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Antalya Körfezi’nde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
  • İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerine kadar il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor) 23
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor) 17
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor) 20

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