Meteoroloji tarih verdi: Yurt genelinde kar görülecek

Hafta başından itibaren Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıklar düştü, sağanak görüldü. Peki kar ne zaman geliyor? Meteoroloji paylaştığı haritayla, 1 Aralık Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışının görüleceğini duyurdu.
Yeni haftayla azalan hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren yeniden artışa geçecek.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, mevsim normalleri civarına yükselecek sıcaklıklar 29 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeniden düşüşe geçecek.
Ankara'ya salı günü kar geliyor
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle 30 Kasım Salı günü başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.