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ANKARA

Meteoroloji uyardı: 41 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneyi ve Trakya'nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Meteoroloji uyardı: 41 ilde yağış bekleniyor
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Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi ve Trakya’nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri, Doğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24
  • İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 28
  • Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Samsun: Parçalı bulutlu 20
  • Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı 18
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

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41 ile yağış uyarısı

41 ile yağış uyarısı

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