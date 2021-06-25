Gündem Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı
ADANA

Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ve Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ve Doğu Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteoroloji uyardı! Ankara, Sivas, Kayseri, Adana, Mersin hava durumu
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ve Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ve Doğu Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28
  • İzmir: Az bulutlu 36
  • Adana: Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu 37
  • Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Abone Ol Google News
37 gün sonra yine aynı görüntü

37 gün sonra yine aynı görüntü

Küçükçekmece'deki derenin rengi kırmızıya büründü.
Züğürt Ağa Erzurumda

Züğürt Ağa Erzurum'da

​Köyünü satışa çıkardı: İstediği fiyatın bir lira altına inmiyor
CHPde bir istifa daha

​İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil TİP'e katılacak.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar.

Yunanistan'ı korkutan Türk deniz füzesi göreve hazır

​Günlük doğal gazın yüzde 8,2'sini karşılayacak.

​Rusya'dan sonra bir güzel haber daha geldi.

​Kılıçdaroğlu'nun dostları sahaya indi.

​Kazada biri bebek iki kişi hayatını kaybetti.

​TURKOVAC için 5 ülke gönüllü oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.