Meteoroloji uyardı: Çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba gazı zehirlenmelerine dikkat

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mühendis Ertaç Özal, “Günde 2 defa attığımız balonumuzdan basınç, sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve rüzgar şiddeti bilgilerini alıyoruz. Bizimle birlikte Türkiye'de 9 ilimizde bu uçuş eş zamanlı olarak yapılıyor. Aynı anda diğer ülkelerde de bu uçuş yapılıyor. Paylaşılan bu bilgiler bizim her gün hava tahmini yapmak için kullandığımız haritaları çizmemize yarıyor. Bu haritaları çizmek için bilgiler çok önemli. Bu haritalar günde 2 defa güncelleniyor diye konuştu.