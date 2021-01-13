Gündem Meteoroloji uyardı Çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba gazı zehirlenmelerine dikkat
ERZURUM

Meteoroloji uyardı: Çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba gazı zehirlenmelerine dikkat

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 50-80 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
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Domaniç'te ilk defa bu kadar geciken kar, bölge halkı arasında sevinçle karşılandı.
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2021'in gecikmeli kar yağışını gören doğaseverler kendilerini bölgeye attılar.
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Kar yağışının devam ettiği dağ yolunda Karayolları ekipleri aralıksız çalışırken, bölge trafik ekipleri de sürekli yolu denetliyor.
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Gece fırtına da yola devrilen bir ağaç ise kısa sürede karayolları ekiplerince yoldan çekildi.
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Kapalı olan dinlenme tesislerinin yolunu açmaya çalışan İlçe Özel İdare ekipleri kara saplanan bir aracı kurtardı.
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Dağdaki hayvanlara yiyecek vermeye, çeşmelerden su doldurmaya gelen vatandaşlar ise ilk kar selfilerini çektiler.
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Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bin 500 rakımlı Domaniç-İnegöl yolunda sabaha karşı yağmaya başlayan kar, yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin 9 ilinden her gün 2 defa gökyüzüne bırakılıyorlar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Ankara, Isparta, Samsun, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Kayseri'deki istasyonlarından günde 18 balon gökyüzüne bırakılarak basınç, sıcaklık, nem ve rüzgar bilgileri alınıyor.
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Yer istasyonlarından her gün saat 14.35 ve 02.35'te bırakılan balonlara bağlanan radiosonde cihazı yerden 35 kilometre yüksekliğe kadar çıkarak, havada kaldığı bir buçuk - 2 saat arasında havadaki bilgileri radyo dalgaları aracılığıyla yer istasyonuna iletiyor.
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Ayrıca tek kullanımlık radiosonde cihazının yeryüzüne gelişigüzel düşmemesi için de paraşüt takılıyor.
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Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mühendis Ertaç Özal, “Günde 2 defa attığımız balonumuzdan basınç, sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve rüzgar şiddeti bilgilerini alıyoruz. Bizimle birlikte Türkiye'de 9 ilimizde bu uçuş eş zamanlı olarak yapılıyor. Aynı anda diğer ülkelerde de bu uçuş yapılıyor. Paylaşılan bu bilgiler bizim her gün hava tahmini yapmak için kullandığımız haritaları çizmemize yarıyor. Bu haritaları çizmek için bilgiler çok önemli. Bu haritalar günde 2 defa güncelleniyor diye konuştu.
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Öte yandan Özal, meteoroloji balonları sayesinde olası afetleri önceden bildiklerini ve uyarı yaptıklarını sözlerine ekledi.
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Türkiye'nin 9 ilinden her gün 2 defa gökyüzüne bırakılıyorlar
Türkiye'nin 9 ilinden her gün 2 defa gökyüzüne bırakılan meteoroloji balonları, altına takılan radiosonde cihazıyla atmosferin her katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildiriyor. Balonlar, hava tahmini oluşturulmasında kritik rol oynuyor.

Kısa süreliği yağan kar Bolu Dağı’nı beyaza bürüdü
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Bolu'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
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Kar yağışı kısa sürmesine rağmen TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu.
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Kar yağışı sebebiyle sürücülerin olumsuz etkilenmesini engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
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Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'nda gün içinde aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor.
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Kısa süreliği yağan kar Bolu Dağı’nı beyaza bürüdü
Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kısa süre yağmasına rağmen etkili olan kar yağışı yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.


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