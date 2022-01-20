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ANKARA

Meteoroloji uyardı: Hafta sonundan itibaren aşırı soğuklar geliyor

Meteoroloji, yurdun hafta sonundan itibaren aşırı soğukların etkisi altına gireceğini açıkladı. Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan 22 Ocak Cumartesi günü itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta başından iitbaren, ülkemizin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda yurt genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji uyardı: Hafta sonundan itibaren aşırı soğuklar geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurdun hafta sonundan itibaren aşırı soğukların etkisi altına gireceği belirtildi.

21 Ocak Cuma günü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de beklenen yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde diğer yağış alan yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

22 Ocak Cumartesi günü, yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de yoğun kar yağışı, Güney Ege ve Akdeniz’de yağmur ve sağanak, Toros Dağları’nda yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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23 Ocak Pazar günü, tüm yurdun genellikle yağışlı olacağı, yağışların Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde, Doğu Akdeniz’de ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

24 Ocak Pazartesi gününden itibaren; Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle yurtta beklenen yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı: Araçlar karın altında kayboldu
FOTOĞRAF 7
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Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Karla kaplanan ilçede hayat durma noktasına geldi.
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Park halindeki araçlar ise kar kütlelerinin altında kayboldu.
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Araç sürücüleri araçlarını karın altından çıkarmak için çaba sarf etti.
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Belediye ve Karayolları ekipleri ise yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı: Araçlar karın altında kayboldu
Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan yağış ile kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Etkili olan yağış sonrasında, park halindeki araçlar karın altında kayboldu.


Kardan kobra

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