Meteoroloji verileri: 4 bölge yağışlı olacak, sıcaklık 3-5 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Tunceli, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR SAĞANAK BİÇİMİNDE

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Bolu ile K. Maraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İzmir'in güney kesimleri Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

OYNAT 00:47 Pendik'te iki otomobil sağanakta mahsur kaldı İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Pendik'te su basan yolda iki otomobil mahsur kaldı. Her iki otomobilde bulunan toplam 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. BiP'te paylaş

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SICAKLIK BATIDA AZALIYOR DOĞUDA ARTIYOR

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde beklenen sıcaklıklar...

ANKARA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli ve hafif yağmurlu.

İSTANBUL: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

İZMİR: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 12, Çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu.

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KOCAELİ: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

KÜTAHYA: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

MUĞLA: 10, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu.

ANTALYA: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY: 7, Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu.

ESKİŞEHİR: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

KAYSERİ: 3, Parçalı, zamanla çok bulutlu.

SİVAS: -2, Parçalı, zamanla çok bulutlu.

BOLU: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

ZONGULDAK: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

SAMSUN: 15, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 12, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: -2, Parçalı bulutlu.

KARS: -2, Parçalı bulutlu.

MALATYA: -4, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı.

VAN: -1, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 3, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, sabah saatlerinde puslu ve sisli.

GAZİANTEP: 2, Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı.

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ŞANLIURFA: 5, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.