Gündem Meteoroloji verileri 4 bölge yağışlı olacak, sıcaklık 3-5 derece artacak
ANKARA

Meteoroloji verileri: 4 bölge yağışlı olacak, sıcaklık 3-5 derece artacak

Meteoroloji verilerine göre, yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık ise doğuda 3-5 derece artıyor.

Haber Merkezi AA
Bazı illerde yağışlı hava etkili olacak.
Bazı illerde yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Tunceli, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR SAĞANAK BİÇİMİNDE

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Bolu ile K. Maraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İzmir'in güney kesimleri Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Pendik'te iki otomobil sağanakta mahsur kaldı
OYNAT 00:47
Pendik'te iki otomobil sağanakta mahsur kaldı
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Pendik'te su basan yolda iki otomobil mahsur kaldı. Her iki otomobilde bulunan toplam 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


SICAKLIK BATIDA AZALIYOR DOĞUDA ARTIYOR

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde beklenen sıcaklıklar...

ANKARA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli ve hafif yağmurlu.

İSTANBUL: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

İZMİR: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 12, Çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu.

KOCAELİ: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

KÜTAHYA: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

MUĞLA: 10, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu.

ANTALYA: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY: 7, Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu.

ESKİŞEHİR: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

KAYSERİ: 3, Parçalı, zamanla çok bulutlu.

SİVAS: -2, Parçalı, zamanla çok bulutlu.

BOLU: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

ZONGULDAK: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

SAMSUN: 15, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 12, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: -2, Parçalı bulutlu.

KARS: -2, Parçalı bulutlu.

MALATYA: -4, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı.

VAN: -1, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 3, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, sabah saatlerinde puslu ve sisli.

GAZİANTEP: 2, Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı.

ŞANLIURFA: 5, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.

İzmir'de etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
OYNAT 00:51
İzmir'de etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
İzmir'de etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok ilçede kar yağışı etkili oldu. Ödemiş'in Bozdağ Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı, binaları ve sokakları beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan ilçe havadan görüntülendi.


Gemide 70 yeni vaka daha

Gemide 70 yeni vaka daha

​Japon yolcu gemisinin karantina süresi 19 Şubat'ta bitiyor.
Tarihte ilk kez...

Tarihte ilk kez...

​Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı.
Bilimsel makale yakalattı

Bilimsel
makale yakalattı

Türk profesörün makalesi sayesinde iade edilecek.
Koronavirüs<br>ölüm saçıyor

Koronavirüs
ölüm saçıyor

Virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500'e çıktı.
4 bölgede sağanak

4 bölgede sağanak

​Sıcaklık batıda azalıyor, doğuda artıyor.
Yangın 3 gün sürdü

Yangın 3 gün sürdü

Adana'da pamuk yağı fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı.

İnternet piyasası<br>fiyatları yükseltiyor

İnternet piyasası
fiyatları yükseltiyor

​İkinci el fiyatları geçen yıla göre 15-20 bin TL artış gösterdi.
Venezuela'da<br>dev tatbikat

Venezuela'da
dev tatbikat

​2 milyon 300 bin güvenlik gücü katılıyor.
Neredesin<br>Ey İnsanlık!

Neredesin
Ey İnsanlık!

Dünyanın gözü önünde 21. yüzyılın en büyük trajedisi yaşanıyor.
Millet gereğini yapar

Millet gereğini yapar

Erdoğan, Pakistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP'den<br>Sarısaç'a destek

CHP'den
Sarısaç'a destek

​HDP'li Sarısaç, PKK'lı terörist Y.D'yi Van'daki evinde saklamıştı.
Akıncı: Kapalı Maraş toplantısı yanlış

Akıncı: Kapalı Maraş toplantısı yanlış

Arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği çok açıktır.
Bitmeyen bekleyiş

Bitmeyen bekleyiş

​Srebrenitsa'nın yalnız anneleri fotoğraflarla avunuyor.
Liderlik mücadelesi

Liderlik mücadelesi

​​Trabzonspor kazanırsa 298 haftalık liderlik hasretini sonlandıracak.
Almanya’da yitik nesil alarmı

Almanya’da yitik nesil alarmı

​11 bin Müslüman çocuk kendi isteği ile koruma altına girdi.
Yatırımı<br>şimdi yapan kazanır

Yatırımı
şimdi yapan kazanır

​Varank: Erken davranan büyüyen pastadan hak ettiği payı alır.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.