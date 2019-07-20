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İZMİR

Meteorolojiden 10 ile yağış uyarısı! Manisa, Balıkesir, Bursa, İzmir, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize hava durumu

Meteorolojiden 10 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Manisa ve Bilecik çevreleri, Balıkesir ve Bursa'nın doğu ilçeleri, İzmir'in kuzeydoğu çevreleri ve Kütahya'nın batı kesimleri, Giresun, Ordu, Trabzon ve Rize için de yağış uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın doğu ilçeleri, İzmir’in kuzeydoğu çevreleri ve Kütahya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
  • İzmir: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
  • Bursa: Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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