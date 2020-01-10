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Meteorolojidenden Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari

Meteorolojiden 10 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 9
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 13
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 16
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 17
  • Samsun: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 10
  • Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8

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