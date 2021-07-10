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ERZURUM

Meteorolojiden 12 il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Temmuz hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
​Meteorolojiden 12 il için sağanak yağış uyarısı: Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’nın kuzeyi ile Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı’nın kuzeyi ve Iğdır’ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 39
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Iğdır’da dolu yağışı kenti beyaza bürüdü
FOTOĞRAF 6
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Iğdır’da sağanak yağmur ve dolu etkili oldu.
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Doluya bir anda yakalanan vatandaşlar iş yerlerine sığınırken gidecek yer bulamayan ve bebeğiyle yağmura yakalanan bir kadının ve çocuklarının imdadına o anda bölgeden geçen Iğdır Valiliği koruma ekipleri yetişti
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Koruma ekipleri anne ve çocuklarını araca alarak gidecekleri yere götürdü.
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Yağmur ve doludan araçlarını korumak isteyen vatandaşlar ise araçlarının üstünü örtmeye çalıştı.
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