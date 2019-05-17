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19 ile yağış uyarısı! Sakarya, Kocaeli, Bolu, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir hava durumu

Meteorolojiden 19 ile yeni yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra 19 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ile Zonguldak, Bartın, Sinop,Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve Bursa ile Balıkesir'in güney ve doğusu) ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (10-25 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı bekleniyor.

Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

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