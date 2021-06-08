Meteorolojiden 2 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çanakkale’nin güneydoğusu ile merkez ve güney ilçeleri başta olmak üzere Balıkesir çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dedi.

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