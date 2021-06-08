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BALİKESİR ÇANAKKALE

Meteorolojiden 2 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Çanakkale'nin güneydoğusu ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden 2 ile kuvvetli yağış uyarısı! Çanakkale, Balıkesir hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çanakkale’nin güneydoğusu ile merkez ve güney ilçeleri başta olmak üzere Balıkesir çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dedi.

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