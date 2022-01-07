Gündem Meteorolojiden 20 ile yağış uyarısı yapıldı
EDİRNE

Meteorolojiden 20 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden 20 ile yağış uyarısı yapıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu tahminlerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya’nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10
  • İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13
  • İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16
  • Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 19
  • Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. 17
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15
  • Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 3
  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10

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