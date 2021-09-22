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İSTANBUL

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar sekiz derece düşüyor sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Eylül hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalırken, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olunması gerektiği yönünde çağrıda bulunuyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden 22 Eylül hava durumu raporunda sağanak uyarısı: İşte il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri)olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı
FOTOĞRAF 4
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Kastamonu ve Sinop'ta 12 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde binlerce tomruk, sel sularıyla birlikte sürüklendi. Çoğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel sularına kapılan tomrukların 8 bini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ekiplerince 'kafes ağ' yöntemi ile denizden alınarak, orman işletme müdürlüklerine teslim edildi.
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Selde ıslanan ve denize sürüklenen; ancak özelliğini kaybetmeyen tomruklar kalas ebatlarında biçilip, fırınlanarak, nemden arındırılmaya başlandı. Orman işletme müdürlüklerine ait olan tomruklar üzerlerindeki damga ya da 1 ile 5 metre arasında değişen boyutlarından ayırt edilerek tespit ediliyor.
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Kayıp mal beyanında bulunanlar ise kendilerine ait olan tomrukları toplama merkezlerinde çap, boyut ve damgasından tespit ederek, atölyelerine götürecek.
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Sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı
Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde, denize sürüklenen 90 bin tomruk toplandı.

Endişe veren görüntü: Dünyanın en önemli keşfi gün yüzüne çıktı
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Bursa’nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 50 metre açığında bulunan, Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, suların çekilmesiyle iyice gün yüzüne çıktı. Su altı müzesi yapılması konusunda çalışmaları süren bazilika, suların daha da çekilmesiyle su üstü müzesi olacak gibi duruyor.
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Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İznik’te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde, İznik gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı.
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740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi. Batık bazilika, yaşanan kuraklığa bağlı olarak su yüzeyinin üzerine çıktı.
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Üzerinde kuşların yuva yaptığı bazilikanın parçaları gün yüzüne çıkınca, meraklı vatandaşların ilgi odağı haline gelmeye başladı.
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Sanayi ve tarım alanlarının sulanması için çekilen aşırı suyun göldeki çekilmelere sebep olduğu iddia ediliyor. İznikliler, su çekilmesinin sebeplerinin yetkililer tarafından araştırılmasını istiyor.
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İznik gölünün kenarında 20 yıldır kafe işleten Bekir Uslu, Eskiden bu kadar çekilme olmuyordu. Son yıllarda aşırı çekilme var, bu yıl çekilme çok fazla. Son 10 gündür çekilme daha da fazlalaştı. İznik gölünün bazı bölgelerinde suların 200 metre çekildiğini gözlemledik...
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İznik gölünden sanayi kuruluşlarının çok fazla su çektiği iddiaları var. Son yıllarda İznik gölü kenarında kivi üretimi arttı. Kivi suyu çok seviyor. Bu ürünü sulamak için de bol su çekiliyor. Yetkililerin İznik gölünün çekilmesiyle ilgili bir araştırma yapmasını istiyoruz dedi.
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Sular çekildi, dünyanın en önemli keşfi gün yüzüne çıktı
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Endişe veren görüntü: Dünyanın en önemli keşfi gün yüzüne çıktı
Türkiye'nin ikinci Göbeklitepe olması yolunda ilerleyen İznik Gölü'nde bulunan bazilika, kuraklık sebebiyle gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin beşinci büyük gölünde sular 200 metre çekilince, ortaya endişe verici görüntüler çıktı.


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