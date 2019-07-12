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SAKARYA

Meteorolojiden 34 ile yağış uyarısı! Adana, Trabzon, Sakarya, Sivas, Ordu hava durumu​

Meteorolojiden 34 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı bulutlu 26
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 26
  • İzmir: Az bulutlu 29
  • Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
  • Bursa: Parçalı bulutlu 25
  • Antalya: Az bulutlu 36
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26
  • Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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