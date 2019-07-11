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Meteorolojiden 37 ile uyarı! Eskişehir, Tekirdağ, Ankara Samsun, Çankırı, Giresun, İstanbul hava durumu

Meteorolojiden 37 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan hava durumu tahminlerine göre, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kırşehir, Yozgat, Isparta ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Tekirdağ ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kırşehir, Yozgat, Isparta ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Tekirdağ ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (3 ila 8 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli kuvvetli (40-70 km/sa), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 29
  • İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ilçeleri başta olmak üzere öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 25
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
  • Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
  • Bursa: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 26
  • Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 36
  • Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 32
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 30
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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İstanbul güne yağışla başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen yağış sabahın ilk ışıklarıyla geldi.
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Kent genelinde sabah saatleri itibariyle etkisini göstermeye başlayan yağış nedeniyle yer yer trafik kazaları meydana geldi.
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Sabah saatlerinde işine gitmeye çalışan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
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Zaman zaman şiddetini artıran yağışa karşı vatandaşlar apartman kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı.
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İstanbul güne yağışla başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabahın ilk saatleriyle birlikte etkili olan yağış, sabah işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi.


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