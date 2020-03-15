Meteorolojiden 44 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize geneli, Artvin’in kıyı kesimleri ve Trabzon’un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zamanla Marmara ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 22

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 22 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri zamanla il geneli sağanak yağışlı 22

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri zamanla il geneli sağanak yağışlı 22 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Parçalı ve çok bulutlu 20 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 11

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 11 Trabzon: Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu 12

Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu 12 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı 11

Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı 11 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu 17

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ