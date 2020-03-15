Gündem Meteorolojiden 44 ile yağış uyarısı yapıldı
İSTANBUL

44 ile yağış uyarısı! ​Adana, Hatay, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Trabzon hava durumu

Meteorolojiden 44 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize geneli, Artvin’in kıyı kesimleri ve Trabzon’un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize geneli, Artvin’in kıyı kesimleri ve Trabzon’un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zamanla Marmara ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 22
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri zamanla il geneli sağanak yağışlı 22
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 11
  • Trabzon: Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu 12
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı 11
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu 17

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