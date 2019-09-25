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​Meteorolojiden 47 ile yağış uyarısı! Muğla, Antalya, Aydın, İzmir, İstanbul hava durumu

Meteorolojiden 47 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir’in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

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  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 24
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 22
  • Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23
  • Erzurum: Az bulutlu ve açık 23
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31
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