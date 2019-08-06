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​Meteorolojiden 5 ile yağış uyarısı! İstanbul, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize hava durumu

Meteorolojiden 5 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 34
  • Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 37
  • Samsun: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25
  • Trabzon: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
  • Gaziantep: Az bulutlu ve açık 36
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