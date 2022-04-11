Meteorolojiden İstanbul ve 61 ile yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya’nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarı, yer yer altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop-Samsun arasında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: