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Meteorolojiden 7 il için soğuk hava uyarısı

Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kırıkkale'de sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi, mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden 7 il için soğuk hava uyarısı
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Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık'ta etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

  • "Salı ve Cuma günleri arasında bu illerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları; Düzce -7/3, Zonguldak -5/2, Bartın -9/3, Bolu -7/-1, Karabük -10/-1, Çankırı -8/-1, Kırıkkale -8/0. Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24 Aralık 2021 Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor."

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