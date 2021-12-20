Meteorolojiden 7 il için soğuk hava uyarısı

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Apartman dairesinde sülükle tedavi ölümün eşiğine getirdi

Vücudunda hemoroid oluşan 42 yaşındaki Ebru B., yaşadığı sıkıntıdan kurtulmak için birçok kez tedavi oldu. Hemoroidden bir türlü kurtulamayan genç kadın, yaptırdığı sülük tedavisi sonrası ölümden döndü.