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Meteorolojiden 7 ile kuvvetli yağış uyarısı! İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale hava durumu

Meteorolojiden 7 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Son hava durumu tahminlerine göre, Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.
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