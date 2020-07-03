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Meteorolojiden 8 ile yağış uyarısı yapıldı! Erzurum, Kars, Artvin, Rize, Van hava durumu

Meteorolojiden 8 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Artvin çevreleri, Rize'nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Artvin çevreleri, Rize'nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu 33
  • İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 36
  • Adana: Az bulutlu ve açık 37
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 36
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
  • Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27
  • Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

İl il 5 günlük hava durumu için tıklayınız

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