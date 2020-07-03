Meteorolojiden 8 ile yağış uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Artvin çevreleri, Rize'nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 33

Az bulutlu 33 İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

Az bulutlu ve açık 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Az bulutlu ve açık 36 Adana: Az bulutlu ve açık 37

Az bulutlu ve açık 37 Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Az bulutlu ve açık 36 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Parçalı ve az bulutlu 28 Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Parçalı yer yer çok bulutlu 27 Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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