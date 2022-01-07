Gündem Meteorolojiden Antalya için şiddetli yağış uyarısı
ANTALYA

Meteorolojiden Antalya için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Antalya için şiddetli yağış, Akdeniz için de kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden Antalya için şiddetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, pazar günü gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 50-100 kilogram/12 saat) olması öngörülüyor. Yağışların 1500-1600 metre üzeri yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü rüzgarın da etkisini artırarak kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Şiddetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Akdeniz için de kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in doğusu ile pazar günü sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz geneli, Doğu Akdeniz'in güney ve batısında, doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, pazar günü ise yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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