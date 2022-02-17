Gündem Meteorolojiden Batı Karadenizde kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
DÜZCE

Meteorolojiden Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Meteorolojiden Batı Karadenizde kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi), yarın sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (metrekareye 21-50 kilogram), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kara (10-25 santimetre) dönüşeceği tahmin ediliyor.

Bölgede, ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

21 ile kar geri geliyor: İşte yağış beklenen iller
FOTOĞRAF 24
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, İç Anadolu`da ve kıyı kesimlerde cuma gününden itibaren karla karışık yağmur ve sağanak bekleniyor.
Title
Kar yağışı cumartesi gününden itibaren Doğu Anadolu`da etkisini artıracak. Karadeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu`da da yağmur bekleniyor.
Title
Yağışlar pazar günü yurdu terk edecek. 21 ilde ise cuma gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.<br>
Title
AFYONKARAHİSAR<br><br>Cuma - Karla karışık yağmurlu
Title
AKSARAY<br>Cumartesi - Kar yağışlı
Title
ANKARA<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu
Title
BAYBURT<br>Cumartesi - Karla karışık yağmurlu
Title
BİTLİS<br>Cuma ve cumartesi - Kar yağışlı
Title
BOLU<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu
Title
ÇANKIRI<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu
Title
ESKİŞEHİR<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu
Title
GÜMÜŞHANE<br>Cumartesi - Karla karışık yağmurlu
Title
HAKKARİ<br>Cuma ve cumartesi - Kar yağışlı
Title
KARABÜK<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi - Hafif kar yağışlı
Title
KARAMAN<br>Cumartesi - Kar yağışlı
Title
KASTAMONU<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi - Hafif kar yağışlı
Title
KAYSERİ<br>Cumartesi - Kar yağışlı
Title
KIRŞEHİR<br>Cumartesi - Kar yağışlı
Title
KÜTAHYA<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu
Title
NEVŞEHİR<br>Cumartesi - Kar yağışlı
Title
MUŞ<br>Cuma - Hafif kar yağışlı<br>Cumartesi - Kar yağışlı
Title
NİĞDE<br>Cumartesi - Kar yağışlı
Title
SİVAS<br>Cumartesi - Kar yağışlı
Title
YOZGAT<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi - Kar yağışlı
21 ile kar geri geliyor: İşte yağış beklenen iller
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Birçok ile kar yağışı geri geliyor, pazar gününe kadar sürecek. İşte cuma ve cumartesi günleri kar yağışının beklendiği iller...
Fenerbahçe Avrupada sahne alıyor

Fenerbahçe Avrupa'da sahne alıyor

Fenerbahçe evinde Slavia Prag'ı konuk ediyor.
Kanser hastalığı için yeni metot

Kanser hastalığı için yeni metot

​Prof. Dr. Aziz Sancar çalışmalarına Türkiye'de devam edecek
İlaç dağıtımı başlatıldı

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

​ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman'a sınır dışı kararı.

​İHA ve SİHA'dan sonra Türkiye'nin göklerdeki yeni gözü.

​Dünyanın üçüncü büyüğü kendine hayran bıraktı.

​MHP Lideri belediyelere su faturasında indirim çağrısında bulundu.

​Dev kütle uzaydan görüntülendi.

​Kimse bilmiyordu: Dünyanın her yerinden talep yağıyor.
Kahraman polise ödül

Kahraman polise ödül

​Yaşlı kadını alevler arasından çıkarmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.