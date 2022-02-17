Meteorolojiden Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi), yarın sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (metrekareye 21-50 kilogram), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kara (10-25 santimetre) dönüşeceği tahmin ediliyor.
Bölgede, ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, İç Anadolu`da ve kıyı kesimlerde cuma gününden itibaren karla karışık yağmur ve sağanak bekleniyor.
Kar yağışı cumartesi gününden itibaren Doğu Anadolu`da etkisini artıracak. Karadeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu`da da yağmur bekleniyor.
Yağışlar pazar günü yurdu terk edecek. 21 ilde ise cuma gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.<br>
AFYONKARAHİSAR<br><br>Cuma - Karla karışık yağmurlu
AKSARAY<br>Cumartesi - Kar yağışlı
ANKARA<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu
BAYBURT<br>Cumartesi - Karla karışık yağmurlu
BİTLİS<br>Cuma ve cumartesi - Kar yağışlı
BOLU<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu
GÜMÜŞHANE<br>Cumartesi - Karla karışık yağmurlu
HAKKARİ<br>Cuma ve cumartesi - Kar yağışlı
KARABÜK<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi - Hafif kar yağışlı
KARAMAN<br>Cumartesi - Kar yağışlı
KASTAMONU<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi - Hafif kar yağışlı
KAYSERİ<br>Cumartesi - Kar yağışlı
KIRŞEHİR<br>Cumartesi - Kar yağışlı
KÜTAHYA<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu
NEVŞEHİR<br>Cumartesi - Kar yağışlı
MUŞ<br>Cuma - Hafif kar yağışlı<br>Cumartesi - Kar yağışlı
NİĞDE<br>Cumartesi - Kar yağışlı
SİVAS<br>Cumartesi - Kar yağışlı
YOZGAT<br>Cuma - Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi - Kar yağışlı
21 ile kar geri geliyor: İşte yağış beklenen iller
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