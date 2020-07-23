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ORDU

Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
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Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 km /sa) olarak esecek.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

İl il hava durumu

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık 31
  • İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 39
  • Adana: Az bulutlu ve açık 37
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 38
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
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