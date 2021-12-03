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DENİZLİ

Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Kuzey Ege'de fırtına, Trakya ile Denizli ve Uşak çevrelerinde ise kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı! Denizli, Uşak, Edirne, Tekirdağ hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına olacağı uyarısı yapıldı.

Bu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın batı ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren de Kırklareli çevrelerinde etkili olacağı belirtildi.

Denizli ve Uşak çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Kuvvetli yağışların pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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