Gündem Meteorolojiden İstanbul için kar yağışı uyarısı Yeni haftanın başından itibaren havalar soğuyacak
İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı: Yeni haftanın başından itibaren havalar soğuyacak

İstanbul'da yazdan kalma sıcak günler etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji hafta başından itibaren havaların soğuyarak sıcak havaların yerini yağışlı ve serin havalara bırakacağını duyurdu. Pazartesinden itibaren kuvvetli yağış Trakya'dan başlayarak havayı soğutacak. Trakya'dan gelen soğuk hava Marmara'da ve İstanbul'da karla karışık yağışın olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak İHA AA
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Arşiv

Yurdun büyük bir kesiminde güneşli günler etkisini sürdürürken, gelen son dakika açıklamasına göre İstanbul'da hafta başından itibaren havalar soğumaya başlayacak.

PUS VE SİS

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

  • Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi için beklenen kuvvetli yağış Trakya'dan başlayarak havayı soğutacak.

  • Rüzgarın karayele dönmesi ile birlikte haftanın ikinci yarısından itibaren kuzey ve iç kesimleri altına alacak.
Bu da Kuzey ve iç kesimlerdeki yağışları karla karışık yağmur ve kara çevirebilecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 7

İstanbul: Az bulutlu, puslu ve sisli 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli 18

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Samsun: Az bulutlu ve açık 19

Trabzon: Az bulutlu ve açık 17

Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli 5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

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