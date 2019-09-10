Gündem Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden yeni yağış uyarısı! İstanbul, Artvin, Kırklareli hava durumu

Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kıyı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Bitmeyen havalimanının malları

Bitmeyen havalimanının malları

​Almanya'da bir türlü bitmeyen havalimanının eşyaları dağıtılıyor.
Piyasaların beklediği karar

Piyasaların
beklediği karar

​Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.
Öğrencilere bir müjde daha

Öğrencilere bir müjde daha

AK Parti grubunun İBB Meclisi'ne verdiği 'öğrenci akbili' teklifi geçti.
Acılı anne fenalaştı

Acılı anne fenalaştı

​HDP önünde oğlu için ağıt yakarken bayıldı.
Mevlana ve Mehmet Akif'i de ekledi

Mevlana ve Mehmet Akif'i de ekledi

​MEB belirli gün ve haftaları güncelledi.
Halk Ekmek'e<br> yüzde 40 zam

Halk Ekmek'e
yüzde 40 zam

İstanbul'da ​bir fiyat artışı da Halk Ekmek'te gerçekleşti.

90 yaşında nöbette

90 yaşında nöbette

Hamile gelini ve torunları katledilen Resul dede de Diyarbakır'daki annelere destek verdi.

Avrupa düşünsün

Avrupa düşünsün

Bahçeli'den Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına destek.
'Doha' yalanlaması

'Doha' yalanlaması

​Çavuşoğlu ve İbrahim Eren'den iddialara ilişkin açıklama geldi.
65 bin bina dönüşecek

65 bin bina dönüşecek

Bakan Kurum, kentsel dönüşümde yol haritasını açıkladı.
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

​Abdülkadir'in sahalara dönüş zamanı açıklandı.
4. ortak uçuş

4. ortak uçuş

​Türk ve ABD helikopterleri peş peşe havalandı.
Göreve başladılar

Göreve başladılar

​Dünyanın en büyüğünde kuş uçurtmuyorlar.
Beylikdüzü'nde okul servis takla attı

Beylikdüzü'nde okul servis takla attı

Serviste bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı.
Kerpetenli vahşet

Kerpetenli vahşet

Polis ve komşular daireye girince şoke oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.