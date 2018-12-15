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İSTANBUL

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den İstanbul için sevindiren haber

Meteoroloji'nin aptığı son tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece arasında artması bekleniyor. Ayrıca ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara ve Trabzon çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

IHA AA
İstanbul'da sıcaklıkların artması bekleniyor
İstanbul'da sıcaklıkların artması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara ve Trabzon çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesiyle birlikte sabah saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SICAKLIK ARTACAK

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra batı ilçelerde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor 15

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Samsun: Çok bulutlu 16

Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11

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