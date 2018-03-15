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Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı! 5 günlük İstanbul hava durumu

Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı

Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı. Yapılan son tahminlere göre, İstanbul'un bugün parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber MerkeziIHA
Meteorolojiden 3 il hariç tüm illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden 3 il hariç tüm illere yağış uyarısı yapıldı.

Son hava durumu değerlendirmelere göre, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş’ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60) olarak eseceği tahmin ediliyor.

15 Mart Perşembe hava durumu tahminleri...

İL İL HAVA DURUMU

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 21
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18

İl il hava durumu için tıklayınız

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