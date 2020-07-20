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İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde bir ila 3 derece artacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 36
İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık 35
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

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