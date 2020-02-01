Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı yapıldı! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Siirt hava durumu Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı yapıldı Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi 01 Şubat 2020, 09:12 Son Güncelleme: 01 Şubat 2020, 09:22 İHA