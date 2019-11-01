Gündem Meteorolojiden kar uyarısı Doğuda yüksek kesimlerde kar bekleniyor
ERZURUM

Meteoroloji'den kar uyarısı: Doğu'da yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bölgede yağışların akşam saatlerinden itibaren yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv/Erzurum
Arşiv/Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN KAR BEKLENTİSİ VAR

  • Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren de bölge genelinde sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağışların akşam saatlerinden itibaren yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ile kuzeydoğudan hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Kars'ta sıfırın altında 4, Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da 1, Ağrı'da 2, Iğdır ve Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 21, Erzincan ve Tunceli'de 16, Ağrı'da 14, Ardahan'da 13, Kars'ta 11 ve Erzurum'da ise 9 derece olması bekleniyor.

İlker Başbuğdan flaş açıklamalar

İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar

'Barış Pınarı Harekatı terör örgütü PYD'nin bitmesi demektir'.
Ortak devriye başladı

Ortak devriye başladı

Türk ve Rus askeri konvoylar devriye için sınırda buluşuyor.
Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Sıcaklıklar tekrar 20 derecenin üzerini görecek.
Yetim dostu cami

Yetim dostu cami

Kasap İlyas Camii'nde sıcacık bir iyilik hareketi.
'Çitlere elektrik verelim'

'Çitlere elektrik verelim'

​Yunan parlamenterden insanlık dışı talep.
İran devi Van'da fabrika kuracak

İran devi Van'da fabrika kuracak

Ortadoğu'nun en büyüğü ​200 milyon dolarlık yatırımla bin kişiyi istihdam edecek.
İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

İlkokul mezunu sahte dişçi yakalandı

Hasta kılığına giren polisler tarafından gözaltına alındı.
Kandil<br> SİHA'larla vuruldu

Kandil
SİHA'larla vuruldu

​Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kar geliyor

Kar geliyor

​Akşam saatlerinden itibaren yağması bekleniyor.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

ABD petrolün<br>tazminatını öder

ABD petrolün
tazminatını öder

​Trump yönetimi, petroller için Suriye'ye yeniden asker gönderdi.
Çakara sıfır tolerans

Çakara sıfır tolerans

​Hakimi de savcısı da durduruldu.
Boğazlar<br>kesintisiz izlenecek

Boğazlar
kesintisiz izlenecek

Milli teknoloji sistemi 2 boğaza da yerleştirildi.
AB kesenin <br>ağzını açtı

AB kesenin
ağzını açtı

Brüksel, Suriyeli mülteciler için 663 milyon euro gönderiyor.
HDP'li başkan terörden gözaltında

HDP'li başkan terörden gözaltında

​Van'ın Saray ilçesinde belediye başkanı dahil 15 kişiye operasyon.
ABD'yi uyardık<br> davetimiz geçerli

ABD'yi uyardık
davetimiz geçerli

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.