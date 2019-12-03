Gündem Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı Bazı illere kar ve yağmur uyarısı yapıldı
İZMİR

Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun, Ordu hava durumu

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı: Bazı illere kar ve yağmur uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara’nın güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara’nın güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde artacağı, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle birlikte Marmara’da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

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  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10
  • İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15
  • İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18
  • Adana: Parçalı bulutlu 19
  • Antalya: Parçalı bulutlu 20
  • Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 16
  • Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 15
  • Erzurum: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu eksi 1
  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.

Erzurum beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
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Orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine giren Erzurum'da kar yağışı gece 00.00 sıralarında başladı. Sabaha kadar, etkisini artırarak devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
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Metrekareye 16.1 kilogram yağışın düştüğü merkezde büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler, temizlik çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü.
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Yağış nedeniyle 197 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da da 129 köy yolu ulaşıma kapandı.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bugün akşam saatlerine kadar etkili olacak kar yağışı yarın yerini soğuk ve ayaza bırakacak.
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Erzurum beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Erzurum'da dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürüp, kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, 197 yerleşim yerinin merkezle bağlantısı kesildi.


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