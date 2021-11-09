Meteorolojiden Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak.

Yağışlar, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, yarın sabah saatlerinden itibaren de Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Tahminlere göre yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde gerçekleşecek. Doğu Karadeniz'in rakımı 800 metre üzerindeki yerlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar görülecek.

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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