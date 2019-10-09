Gündem Meteorolojiden Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
ARTVİN

Meteoroloji'den Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, orta ve doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneşli hava etkili olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

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